Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Компанія із США допомагала заблокувати інтернет в Білорусі – ЗМІ 

Неділя, 13 вересня 2020, 01:04
Компанія із США допомагала заблокувати інтернет в Білорусі – ЗМІ 

Американська компанія Sandvine, за інформацією агенції Bloomberg, надала білоруській владі технології для блокування інтернет-ресурсів.

Джерело: Bloomberg 

Деталі: Стверджується, що у розпорядженні агенції є запис телефонної розмови, у якій керівництво Sandvine визнає постачання необхідних технологій. 

У Bloomberg зазначають, що протягом останніх місяців обладнання технологічної компанії відігравало визначальну роль у блокуванні медіа владою Білорусі. 

Документи у розпорядженні агенції підтверджують те, що керівництво компанії ще у травні зустрічалось із топ-посадовцями Білорусі для представлення своїх технологій. 

У записі телефонної розмови йдеться про те, що надані технології могли фільтрувати близько 40% від всього інтернет-трафіку держави.

В компанії вже визнали, що влада могла використовувати їх обладнання для впливу на ЗМІ та соцмережі. Там також переконані, що співпраця не порушує санкції, які США запровадили ще 10 років тому проти Олександра Лукашенка та перших осіб Білорусі. Відповідно до них американським компаніям заборонено постачати країні товари та послуги, які можуть впливати на демократичні процеси в Білорусі.

У міністерстві внутрішніх справ Білорусі на запити агенції не відповіли. 

Передісторія:

  • З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях. 
  • Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний. 
  • Характерною особливістю протестів стало блокування соцмереж, ЗМІ та доступу до інтернету під час їх проведення. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьСШАмедіацензура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: