Компанія із США допомагала заблокувати інтернет в Білорусі – ЗМІ
Американська компанія Sandvine, за інформацією агенції Bloomberg, надала білоруській владі технології для блокування інтернет-ресурсів.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Стверджується, що у розпорядженні агенції є запис телефонної розмови, у якій керівництво Sandvine визнає постачання необхідних технологій.
У Bloomberg зазначають, що протягом останніх місяців обладнання технологічної компанії відігравало визначальну роль у блокуванні медіа владою Білорусі.
Документи у розпорядженні агенції підтверджують те, що керівництво компанії ще у травні зустрічалось із топ-посадовцями Білорусі для представлення своїх технологій.
У записі телефонної розмови йдеться про те, що надані технології могли фільтрувати близько 40% від всього інтернет-трафіку держави.
В компанії вже визнали, що влада могла використовувати їх обладнання для впливу на ЗМІ та соцмережі. Там також переконані, що співпраця не порушує санкції, які США запровадили ще 10 років тому проти Олександра Лукашенка та перших осіб Білорусі. Відповідно до них американським компаніям заборонено постачати країні товари та послуги, які можуть впливати на демократичні процеси в Білорусі.
У міністерстві внутрішніх справ Білорусі на запити агенції не відповіли.
Передісторія:
- З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях.
- Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний.
- Характерною особливістю протестів стало блокування соцмереж, ЗМІ та доступу до інтернету під час їх проведення.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.