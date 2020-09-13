Компанія із США допомагала заблокувати інтернет в Білорусі – ЗМІ 

Американська компанія Sandvine, за інформацією агенції Bloomberg, надала білоруській владі технології для блокування інтернет-ресурсів.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Стверджується, що у розпорядженні агенції є запис телефонної розмови, у якій керівництво Sandvine визнає постачання необхідних технологій.

У Bloomberg зазначають, що протягом останніх місяців обладнання технологічної компанії відігравало визначальну роль у блокуванні медіа владою Білорусі.

Документи у розпорядженні агенції підтверджують те, що керівництво компанії ще у травні зустрічалось із топ-посадовцями Білорусі для представлення своїх технологій.

У записі телефонної розмови йдеться про те, що надані технології могли фільтрувати близько 40% від всього інтернет-трафіку держави.

В компанії вже визнали, що влада могла використовувати їх обладнання для впливу на ЗМІ та соцмережі. Там також переконані, що співпраця не порушує санкції, які США запровадили ще 10 років тому проти Олександра Лукашенка та перших осіб Білорусі. Відповідно до них американським компаніям заборонено постачати країні товари та послуги, які можуть впливати на демократичні процеси в Білорусі.

У міністерстві внутрішніх справ Білорусі на запити агенції не відповіли.

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