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Компания из США помогала заблокировать интернет в Беларуси – СМИ

Воскресенье, 13 сентября 2020, 01:04
Компания из США помогала заблокировать интернет в Беларуси – СМИ

Американская компания Sandvine, по информации агентства Bloomberg, предоставила белорусской власти технологии для блокировки интернет-ресурсов.

Источник: Bloomberg

Детали: Утверждается, что в распоряжении агентства есть запись телефонного разговора, в которой руководство Sandvine признает поставку необходимых технологий.

В Bloomberg отмечают, что в последние месяцы оборудования технологической компании играло определяющую роль в блокировании медиа властями Беларуси.

Документы в распоряжении агентства подтверждают то, что руководство компании еще в мае встречалось с топ-чиновниками Беларуси для представления своих технологий.

В записи телефонного разговора речь идет о том, что предоставленные технологии могли фильтровать около 40% от всего интернет-трафика государства.

В компании уже признали, что власть могла использовать их оборудование для воздействия на СМИ и соцсети. Там также убеждены, что сотрудничество не нарушает санкции, которые США ввели еще 10 лет назад против Александра Лукашенко и первых лиц Беларуси. Согласно им американским компаниям запрещено поставлять стране товары и услуги, которые могут влиять на демократические процессы в Беларуси.

В министерстве внутренних дел Беларуси на запросы агентства не ответил.

Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
  • В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
  • Характерной особенностью протестов стало блокирование соцсетей, СМИ и доступа в интернет во время их проведения.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: БеларусьСШАмедиацензура
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