Коронавірус на Рівненщині: хворіють більше 2,5 тисяч осіб

У Рівненській області активними залишаються 2638 випадків коронавірусу.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Загалом в області зафіксували 10469 випадків зараження. Подолали хворобу вже 7689 людей, померли від ускладнень – 142 пацієнти.

Станом на вечір 12 вересня коронавірус виявили ще у 63 мешканців області. Вік нових хворих від 20 до 76 років.

"В роботі залишається 101 зразок. За добу зроблено 768 ПЛР та 64 ІФА-досліджень", – написав Коваль.

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