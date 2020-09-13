Коронавірус на Рівненщині: хворіють більше 2,5 тисяч осіб
Неділя, 13 вересня 2020, 01:59
У Рівненській області активними залишаються 2638 випадків коронавірусу.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Загалом в області зафіксували 10469 випадків зараження. Подолали хворобу вже 7689 людей, померли від ускладнень – 142 пацієнти.
Станом на вечір 12 вересня коронавірус виявили ще у 63 мешканців області. Вік нових хворих від 20 до 76 років.
"В роботі залишається 101 зразок. За добу зроблено 768 ПЛР та 64 ІФА-досліджень", – написав Коваль.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Нагадаємо:
- Протягом тижня, з 4 по 10 вересня, зафіксовано 17 805 нових випадків захворювання, 305 людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19, а 6392 людини одужали.
- За минулу добу, 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи (найбільша кількість смертей за день з початку епідемії), зафіксували 3103 нових випадки зараження.
Українська правда