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Коронавирус на Ривненщине: болеют больше 2,5 тысяч человек

Воскресенье, 13 сентября 2020, 01:59

В Ровенской области активными остаются 2638 случаев коронавируса.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: Всего в области зафиксировали 10 469 случаев заражения. Преодолели болезнь 7689 человек, умерли от осложнений  –142 пациента.

По состоянию на вечер 12 сентября коронавирус обнаружили еще у 63 жителей области. Возраст новых больных от 20 до 76 лет.

"В работе остается 101 образец. За сутки сделано 768 ПЦР и 64 ИФА-исследований", – написал Коваль.

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Напомним: 

  • В течение недели, с 4 по 10 сентября, зафиксировано 17 805 новых случаев заболевания, 305 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, а 6392 человека выздоровели.
  • За минувшие сутки, 11 сентября, в Украине от коронавируса умерли 72 человека (наибольшее количество смертей за день с начала эпидемии), зафиксировали 3103 новых случая заражения.

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область


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