Коронавирус на Ривненщине: болеют больше 2,5 тысяч человек

В Ровенской области активными остаются 2638 случаев коронавируса.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: Всего в области зафиксировали 10 469 случаев заражения. Преодолели болезнь 7689 человек, умерли от осложнений –142 пациента.

По состоянию на вечер 12 сентября коронавирус обнаружили еще у 63 жителей области. Возраст новых больных от 20 до 76 лет.

"В работе остается 101 образец. За сутки сделано 768 ПЦР и 64 ИФА-исследований", – написал Коваль.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним: