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Під час жіночих акцій у Білорусі затримали майже 70 осіб

Неділя, 13 вересня 2020, 02:45
Під час жіночих акцій у Білорусі затримали майже 70 осіб

За попередніми даними, під час Жіночого маршу у Мінську та інших містах силовики затримали 69 осіб. 

Джерело: "Белсат

Деталі: Найбільше затриманих у столиці. Міліція також забрала двох кореспондентів "Белсату". Їх відправили у СІЗО на Окрестіна. Очікується, що суд за начебто непокору міліції та порушення законодавства про ЗМІ, відбудеться у вівторок, 15 вересня.

Окрім Мінська, акції також відбулись в інших містах, зокрема у Гродно. 

Що передувало: Понад 10 тисяч людей взяли участь у Жіночому марші проти в.о. президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мінську. Раніше повідомлялось про 30 затриманих осіб.

Українська правда
Теми: Білорусьмітинги
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