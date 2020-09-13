За попередніми даними, під час Жіночого маршу у Мінську та інших містах силовики затримали 69 осіб.

Джерело: "Белсат"

Деталі: Найбільше затриманих у столиці. Міліція також забрала двох кореспондентів "Белсату". Їх відправили у СІЗО на Окрестіна. Очікується, що суд за начебто непокору міліції та порушення законодавства про ЗМІ, відбудеться у вівторок, 15 вересня.

Окрім Мінська, акції також відбулись в інших містах, зокрема у Гродно.

Що передувало: Понад 10 тисяч людей взяли участь у Жіночому марші проти в.о. президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мінську. Раніше повідомлялось про 30 затриманих осіб.