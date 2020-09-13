По предварительным данным, во время Женского марша в Минске и других городах силовики задержали 69 человек.

Источник: "Белсат"

Детали: Больше всего задержанных в столице. Милиция также забрала двух корреспондентов "Белсата". Их отправили в СИЗО на Окрестина. Ожидается, что суд за якобы неповиновение милиции и нарушение законодательства о СМИ, состоится во вторник, 15 сентября.

Кроме Минска, акции также состоялись в других городах, в частности в Гродно.

Что предшествовало: Более 10 тысяч человек приняли участие в Женском марше против и.о. президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске. Ранее сообщалось о 30 задержанных.