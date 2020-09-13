Пандемія: третину нових випадків виявили в Індії
Неділя, 13 вересня 2020, 04:06
В індії за минулу добу зареєстрували 94,4 тисяч випадків коронавірусу, загалом у світі – 281 тисячу.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: За цей час у США підтвердили майже 39 тисяч заражень, у Бразилії – близько 32 тисяч, в Аргентині та Франції – більше 10 тисяч.
Цього ж дня від ускладнень коронавірусу померла 4961 особа.
Загалом жертвами пандемії вже стали 924 тисячі осіб. Змогли побороти коронавірус 20,8 млн осіб. Активними залишаються 7,2 млн випадків коронавірусу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Нагадаємо:
- Протягом тижня, з 4 по 10 вересня, зафіксовано 17 805 нових випадків захворювання, 305 людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19, а 6392 людини одужали.
- За минулу добу, 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи (найбільша кількість смертей за день з початку епідемії), зафіксували 3103 нових випадки зараження.
Українська правда