Пандемія: третину нових випадків виявили в Індії

В індії за минулу добу зареєстрували 94,4 тисяч випадків коронавірусу, загалом у світі – 281 тисячу.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За цей час у США підтвердили майже 39 тисяч заражень, у Бразилії – близько 32 тисяч, в Аргентині та Франції – більше 10 тисяч.

Цього ж дня від ускладнень коронавірусу померла 4961 особа.

Загалом жертвами пандемії вже стали 924 тисячі осіб. Змогли побороти коронавірус 20,8 млн осіб. Активними залишаються 7,2 млн випадків коронавірусу.

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