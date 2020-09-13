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Пандемія: третину нових випадків виявили в Індії

Неділя, 13 вересня 2020, 04:06
Пандемія: третину нових випадків виявили в Індії

В індії за минулу добу зареєстрували 94,4 тисяч випадків коронавірусу, загалом у світі – 281 тисячу.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За цей час у США підтвердили майже 39 тисяч заражень, у Бразилії – близько 32 тисяч, в Аргентині та Франції – більше 10 тисяч.

Цього ж дня від ускладнень коронавірусу померла 4961 особа. 

Загалом жертвами пандемії вже стали 924 тисячі осіб. Змогли побороти коронавірус 20,8 млн осіб. Активними залишаються 7,2 млн випадків коронавірусу. 

 
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: 

  • Протягом тижня, з 4 по 10 вересня, зафіксовано 17 805 нових випадків захворювання, 305 людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19, а 6392 людини одужали.
  • За минулу добу, 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи (найбільша кількість смертей за день з початку епідемії), зафіксували 3103 нових випадки зараження.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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