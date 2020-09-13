Пандемия: треть новых случаев обнаружили в Индии

В Индии за минувшие сутки зарегистрировали 94,4 тысяч случаев коронавируса, всего в мире – 281 тысячу.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: За это время в США подтвердили почти 39 тысяч заражений, в Бразилии – около 32 тысяч, в Аргентине и Франции – более 10 тысяч.

В этот же день от осложнений коронавируса умер 4961 человек.

Всего жертвами пандемии уже стали 924 тысячи человек. Смогли побороть коронавирус 20,8 млн человек. Активными остаются 7,2 млн случаев коронавируса.

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Напомним: