Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбасі зберігається режим припинення вогню – штаб ООС

Неділя, 13 вересня 2020, 08:34

13 вересня на лінії розмежування на Донбасі режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Деталі: станом на 8:00 13 вересня 2020 року на Донбасі зберігається тиша. Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності українських бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками.

Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати свої завдання".

Додатково: У штабі додали, що 12 вересня на всіх ділянках фронту обстрілів з боку противника також зафіксовано не було.

Визначені підрозділи Об’єднаних сил готуються до участі в Стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля – 2020".

Українська правда
Теми: ООСДонбасОРДЛОЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

КС або ВР мають прописати механізм щодо Ситника – генпрокурор

Венедіктова про операцію щодо "вагнерівців": Відкрито не одне провадження

Лукашенко сказав відвести війська від західного кордону: недешево обходиться

Зеленський пообіцяв назвати партію-бенефіціара танкера Delfi після виборів

фото, відеоЖіночий марш у Мінську: 10 тисяч учасників, десятки затриманих

Голова Чернігівської ОДА подав у відставку

Усі новини...
ООС
ООС: порушень домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано
Головні новини четверга і ночі: інспекція в районі зриву "тиші", хасиди в Умані
Формування Росії відкрили вогонь неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ
Останні новини
09:04
Коронавірус: в Україні 2476 нових заражень та 30 смертей
08:34
На Донбасі зберігається режим припинення вогню – штаб ООС
08:00
Головні новини суботи і ночі: результати "нормандського формату", відставка голови Чернігівської ОДА
06:48
Силовики затримали більше 250 "жовтих жилетів" у Парижі
05:31
ФотоПоліція знайшла поле із канабісом на Запоріжжі
04:06
Пандемія: третину нових випадків виявили в Індії
02:45
Під час жіночих акцій у Білорусі затримали майже 70 осіб
01:59
Коронавірус на Рівненщині: хворіють більше 2,5 тисяч осіб
01:04
Компанія із США допомагала заблокувати інтернет в Білорусі – ЗМІ 
00:20
З початку пандемії на коронавірус захворіли більше 12 тисяч буковинців
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!