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На Донбасі зберігається режим припинення вогню – штаб ООС

Неділя, 13 вересня 2020, 08:34
На Донбасі зберігається режим припинення вогню – штаб ООС

13 вересня на лінії розмежування на Донбасі режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Деталі: станом на 8:00 13 вересня 2020 року на Донбасі зберігається тиша. Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності українських бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками.

Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати свої завдання".

Додатково: У штабі додали, що 12 вересня на всіх ділянках фронту обстрілів з боку противника також зафіксовано не було.

Визначені підрозділи Об’єднаних сил готуються до участі в Стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля – 2020".

Українська правда
Теми: ООСДонбасОРДЛОЗбройні сили
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