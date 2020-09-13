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На Донбассе сохраняется режим прекращения огня – штаб ООС

Воскресенье, 13 сентября 2020, 08:34

13 сентября на линии разграничения на Донбассе режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Детали: по состоянию на 8:00 13 сентября на Донбассе сохраняется тишина. С начала текущих суток в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинскими защитниками.

Украинские военнослужащие, находясь в готовности адекватно реагировать на каверзные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи".

Дополнительно: в штабе добавили, что 12 сентября на всех участках фронта обстрелов со стороны противника также зафиксировано не было.

Определенные подразделения Объединенных сил готовятся к участию в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия – 2020".

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОРДЛОВооруженные силы


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