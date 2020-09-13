Коронавірус: в Україні 2476 нових заражень та 30 смертей

У суботу, 12 вересня, в Україні виявили ще 2476 випадки Covid-19, також хвороба забрала життя 30 людей.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Серед усіх регіонів лідером з поширення хвороби залишається Київ. Минулої доби в столиці коронавірус діагностували у 310 осіб (днем раніше цей показник складав 428). 12 вересня від Covid-19 померли троє киян.

У Тернопільській області в суботу виявили 225 випадків коронавірусу, двоє людей померли.

Повідомляється, що у Харківській області діагноз Covid-19 поставили 180 людям, за добу померли троє хворих.

Нагадаємо: 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи (це найбільша кількість смертей за день з початку епідемії), й було зафіксовано 3103 нових випадки зараження.