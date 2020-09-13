Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус: в Україні 2476 нових заражень та 30 смертей

Неділя, 13 вересня 2020, 09:04
Фото: tasnimnews

У суботу, 12 вересня, в Україні виявили ще 2476 випадки Covid-19, також хвороба забрала життя 30 людей.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Серед усіх регіонів лідером з поширення хвороби залишається Київ. Минулої доби в столиці коронавірус діагностували у 310 осіб (днем раніше цей показник складав 428). 12 вересня від Covid-19 померли троє киян.

У Тернопільській області в суботу виявили 225 випадків коронавірусу, двоє людей померли.

Повідомляється, що у Харківській області діагноз Covid-19 поставили 180 людям, за добу померли троє хворих.

Нагадаємо: 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи (це найбільша кількість смертей за день з початку епідемії), й було зафіксовано 3103 нових випадки зараження.

Украинская правда
Теми: коронавірусепідеміяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

КС або ВР мають прописати механізм щодо Ситника – генпрокурор

Венедіктова про операцію щодо "вагнерівців": Відкрито не одне провадження

Лукашенко сказав відвести війська від західного кордону: недешево обходиться

Зеленський пообіцяв назвати партію-бенефіціара танкера Delfi після виборів

фото, відеоЖіночий марш у Мінську: 10 тисяч учасників, десятки затриманих

Голова Чернігівської ОДА подав у відставку

Усі новини...
коронавірус
Пандемія: третину нових випадків виявили в Індії
Коронавірус на Рівненщині: хворіють більше 2,5 тисяч осіб
З початку пандемії на коронавірус захворіли більше 12 тисяч буковинців
Останні новини
09:04
Коронавірус: в Україні 2476 нових заражень та 30 смертей
08:34
На Донбасі зберігається режим припинення вогню – штаб ООС
08:00
Головні новини суботи і ночі: результати "нормандського формату", відставка голови Чернігівської ОДА
06:48
Силовики затримали більше 250 "жовтих жилетів" у Парижі
05:31
ФотоПоліція знайшла поле із канабісом на Запоріжжі
04:06
Пандемія: третину нових випадків виявили в Індії
02:45
Під час жіночих акцій у Білорусі затримали майже 70 осіб
01:59
Коронавірус на Рівненщині: хворіють більше 2,5 тисяч осіб
01:04
Компанія із США допомагала заблокувати інтернет в Білорусі – ЗМІ 
00:20
З початку пандемії на коронавірус захворіли більше 12 тисяч буковинців
Усі новини...