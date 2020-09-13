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Коронавірус: в Україні 2476 нових заражень та 30 смертей

Неділя, 13 вересня 2020, 09:04
Коронавірус: в Україні 2476 нових заражень та 30 смертей
Фото: tasnimnews

У суботу, 12 вересня, в Україні виявили ще 2476 випадки Covid-19, також хвороба забрала життя 30 людей.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: Серед усіх регіонів лідером з поширення хвороби залишається Київ. Минулої доби в столиці коронавірус діагностували у 310 осіб (днем раніше цей показник складав 428). 12 вересня від Covid-19 померли троє киян.

У Тернопільській області в суботу виявили 225 випадків коронавірусу, двоє людей померли. Повідомляється, що у Харківській області діагноз Covid-19 поставили 180 людям, за добу померли троє хворих.

Дослівно МОЗ: "13 вересня (станом на 9:00) в Україні 154 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 178 летальних, 68 893 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 476 нових випадків. Загалом проведено 1 856 467 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 547 пацієнтів".

 

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Нагадаємо: 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи (це найбільша кількість смертей за день з початку епідемії), й було зафіксовано 3103 нових випадки зараження.

Украинская правда

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Теми: коронавірусепідеміяУкраїна
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