Коронавирус: в Украине 2476 новых заражений и 30 смертей

В субботу, 12 сентября, в Украине обнаружили еще 2476 случая Covid-19, также болезнь унесла жизни 30 человек.

Источник: данные СНБО, Минздрав

Детали: Среди всех регионов лидером по распространению болезни остается Киев. За прошедшие сутки в столице коронавирус диагностировали у 310 человек (днем ранее этот показатель составлял 428). 12 сентября от Covid-19 умерли трое киевлян.

В Тернопольской области в субботу обнаружили 225 случаев коронавируса, двое людей умерли. Сообщается, что в Харьковской области диагноз Covid-19 поставили 180 людям, за сутки умерли трое больных.

Дословно Минздрав: "13 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 154 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 178 летальных, 68 893 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2 476 новых случаев. Всего проведено 1 856 467 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 547 пациентов".

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Напомним: 11 сентября в Украине от коронавируса умерли 72 человека (это наибольшее количество смертей за день с начала эпидемии), и было зафиксировано 3103 новых случая заражения.