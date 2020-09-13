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Коронавирус: в Украине 2476 новых заражений и 30 смертей

Воскресенье, 13 сентября 2020, 09:04
Фото: tasnimnews

В субботу, 12 сентября, в Украине обнаружили еще 2476 случая Covid-19, также болезнь унесла жизни 30 человек.

Источник: данные СНБО

 Детали: Среди всех регионов лидером по распространению болезни остается Киев. За прошедшие сутки в столице коронавирус диагностировали у 310 человек (днем ранее этот показатель составлял 428). 12 сентября от Covid-19 умерли трое киевлян.

В Тернопольской области в субботу обнаружили 225 случаев коронавируса, двое людей умерли.

Сообщается, что в Харьковской области диагноз Covid-19 поставили 180 людям, за сутки умерли трое больных.

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Напомним: 11 сентября в Украине от коронавируса умерли 72 человека (это наибольшее количество смертей за день с начала эпидемии), и было зафиксировано 3103 новых случая заражения.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина


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