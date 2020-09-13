Російська соціальна мережа "ВКонтакте" на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися "без обмежень".

Джерело: "VK Україна"

Дослівно: "Користуйтеся VK як і раніше, без жодних VPN.

Ми покращили роботу проксі в мобільному додатку, тому з'єднання тепер стабільніше".

Деталі: у повідомленні йдеться, що для українських користувачів відтепер немає перешкод. Мова про те, що вже не потрібно встановлювати сервіси для обходу блокування, щоб соцмережа безперебійно працювала на мобільних пристроях.

Нагадаємо: у травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" та "Однокласники" на території України.