Социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".

Источник: "VK Україна"

Дословно: "Пользуйтесь VK как и раньше, без всяких VPN.

Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее".

Детали: в сообщении говорится, что для украинских пользователей отныне нет препятствий. Речь о том, что уже не нужно устанавливать сервисы для обхода блокировки, чтобы соцсеть бесперебойно работала на мобильных устройствах.

Напомним: в мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" на территории Украины.