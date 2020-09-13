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Разработчики "Вконтакте" завили, что обошли блокировку в Украине

Воскресенье, 13 сентября 2020, 13:54

Социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".

Источник: "VK Україна"

Дословно: "Пользуйтесь VK как и раньше, без всяких VPN.

Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее".

Детали: в сообщении говорится, что для украинских пользователей отныне нет препятствий. Речь о том, что уже не нужно устанавливать сервисы для обхода блокировки, чтобы соцсеть бесперебойно работала на мобильных устройствах.

 

Напомним: в мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" на территории Украины.

Украинская правда
Темы: соцсетисанкцииРосcияинтернет


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