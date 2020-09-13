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У Харкові пройшов АвтоПрайд і заходи націоналістів: без конфліктів

Неділя, 13 вересня 2020, 17:02
ХарківПрайд

У Харкові в неділю 22 автомобілі взяли участь в акції АвтоПрайд на підтримку ЛГБТ.

Джерело: ХарківПрайд у Facebook, поліція Харківської області

 
ХарківПрайд

Дослівно ХарківПрайд: "Все пройшло чудово і безпечно, як і планувалось. Близько двадцяти машин і сотні людей рухалися сьогодні проспектом Гагаріна".

Дослівно поліція: "13 вересня на території міста пройшли кілька масових заходів.

Так, в рамках проведення тижня ХарківПрайд 70 представників громадської організації "Харківське Жіноче Об’єднання "Сфера" на 22 автомобілях взяли участь в автопробігу.

 
ХарківПрайд

На майданчику біля ХДАТОБу та на майдані Конституції громадські організації "Правий сектор" та "Спортивний корпус" провели мирний захід "Традиційна родина – сильна країна".

Окрім цього, біля пам’ятника Незалежності на майдані Конституції відбулась акція громадської організації "Традиція і порядок".

 

Деталі: За словами начальника Управління превентивної діяльності Сергія Бірбасова, в масових заходах на території Харкова взяли участь близько 100 громадян.

В центральній частини міста публічний порядок та безпеку забезпечували 120 працівників поліції та 50 військовослужбовців Нацгвардії.

Грубих порушень громадського порядку під час заходів не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ХарківЛГБТавто


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