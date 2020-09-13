В Харькове прошел АвтоПрайд и мероприятия националистов: без конфликтов

В Харькове в воскресенье 22 автомобиля приняли участие в акции АвтоПрайд в поддержку ЛГБТ.

Источник: ХарьковПрайд в Facebook, полиция Харьковской области

ХарьковПрайд

Дословно ХарьковПрайд: "Все прошло замечательно и безопасно, как и планировалось. Около двадцати машин и сотни людей двигались сегодня по проспекту Гагарина".

Дословно полиция: "13 сентября на территории города прошли несколько массовых мероприятий.

Так, в рамках проведения недели ХарьковПрайд 70 представителей общественной организации "Харьковское Женское Объединение "Сфера" на 22 автомобилях приняли участие в автопробеге.

ХарьковПрайд

На площадке у ХДАТОБ и на площади Конституции общественные организации "Правый сектор" и "Спортивный корпус" провели мирное мероприятие "Традиционная семья – сильная страна".

Кроме этого, у памятника Независимости на площади Конституции состоялась акция общественной организации "Традиция и порядок".

Детали: По словам начальника Управления превентивной деятельности Сергея Бирбасова, в массовых мероприятиях на территории Харькова приняли участие около 100 граждан.

В центральной части города публичный порядок и безопасность обеспечивали 120 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии.

Грубых нарушений общественного порядка во время мероприятий не зафиксировано.