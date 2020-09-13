У центрі Мінська почали зводити барикади
На вулиці Тімірязєва в центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади.
Джерело: Інтерфакс-Захід, білоруська служба Радіо Свобода
Деталі: Як пише Радіо Свобода, на вулиці Тімірязєва намагаються побудувати барикади з підручних засобів.
Інтерфакс-Захід повідомляє, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Руху транспорту по вулиці немає, проїжджа частина заповнена протестувальниками.
Як повідомили "Інтерфаксу" очевидці, попереджувальні постріли в повітря прозвучали біля оточення поруч з елітним селищем "Дрозди" в Мінську, коли там почали збиратися учасники несанкціонованого маршу.
Після того як одна з багатотисячних колон зібралася біля оточення і число протестувальників стало швидко зростати, з боку кордону співробітників правоохоронних органів пролунали постріли в повітря.
В елітному котеджному селищі "Дрозди" проживає керівництво Білорусі.
Разом з тим, прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила Радіо Свобода, що інформації про постріл у повітря під час протистояння ОМОНу і демонстрантів на вулиці Нававіленській поруч із селищем "Дрозди" в ситуаційно-оперативному штабі МВС не було.
Як пише Радіо Свобода, в Мінську в районі Мінськ-Арени відбулися масові затримання.
Крім того, за даними ЗМІ, у Бресті, де також проходять несанкціоновані акції протесту, співробітники правоохоронних органів застосували водомети.
За оцінкою "Інтерфаксу", в акції протесту в Мінську бере участь понад 150 тисяч осіб. Вони сформували відразу кілька багатотисячних колон.
Що передувало: Раніше в МВС Білорусі повідомили, що близько 250 учасників акції протесту затримані в різних районах Мінська в неділю. За оцінкою МВС Білорусі, загальне число протестувальників у республіці не перевищує 3 тисяч осіб.
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Передісторія:
- З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях.
- Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.