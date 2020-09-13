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У центрі Мінська почали зводити барикади

Неділя, 13 вересня 2020, 18:11

На вулиці Тімірязєва в центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади.

Джерело: Інтерфакс-Захід, білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Як пише Радіо Свобода, на вулиці Тімірязєва намагаються побудувати барикади з підручних засобів.

Інтерфакс-Захід повідомляє, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.

Руху транспорту по вулиці немає, проїжджа частина заповнена протестувальниками.

Як повідомили "Інтерфаксу" очевидці, попереджувальні постріли в повітря прозвучали біля оточення поруч з елітним селищем "Дрозди" в Мінську, коли там почали збиратися учасники несанкціонованого маршу.

Після того як одна з багатотисячних колон зібралася біля оточення і число протестувальників стало швидко зростати, з боку кордону співробітників правоохоронних органів пролунали постріли в повітря.

В елітному котеджному селищі "Дрозди" проживає керівництво Білорусі.

Разом з тим, прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила Радіо Свобода, що інформації про постріл у повітря під час протистояння ОМОНу і демонстрантів на вулиці Нававіленській поруч із селищем "Дрозди" в ситуаційно-оперативному штабі МВС не було.

Як пише Радіо Свобода, в Мінську в районі Мінськ-Арени відбулися масові затримання.

Крім того, за даними ЗМІ, у Бресті, де також проходять несанкціоновані акції протесту, співробітники правоохоронних органів застосували водомети.

За оцінкою "Інтерфаксу", в акції протесту в Мінську бере участь понад 150 тисяч осіб. Вони сформували відразу кілька багатотисячних колон.

Що передувало: Раніше в МВС Білорусі повідомили, що близько 250 учасників акції протесту затримані в різних районах Мінська в неділю. За оцінкою МВС Білорусі, загальне число протестувальників у республіці не перевищує 3 тисяч осіб.

Теми: Білорусь


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