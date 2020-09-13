В центре Минска начали возводить баррикады

На улице Тимирязева в центре Минска участники акции протеста начали возводить баррикады.

Источник: Интерфакс-Запад, белорусская служба Радио Свобода

Детали: Как пишет Радио Свобода, на улице Тимирязева пытаются построить баррикады из подручных средств.

Интерфакс-Запад сообщает, что участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.

Движения транспорта по улице нет, проезжая часть заполнена протестующими.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, предупредительные выстрелы в воздух прозвучали у оцепления рядом с элитным поселком "Дрозды" в Минске, когда там стали собираться участники несанкционированного марша.

После того как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать, со стороны кордона сотрудников правоохранительных органов раздались выстрелы в воздух.

В элитном коттеджном поселке "Дрозды" проживает руководство Беларуси.

В то же время, пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила Радио Свобода, что информации о выстреле в воздух во время противостояния ОМОНа и демонстрантов на улице Нававиленской рядом с поселком "Дрозды" в ​​ситуационно-оперативном штабе МВД не было.

Как пишет Радио Свобода, в Минске в районе Минск-Арены произошли массовые задержания.

Кроме того, по данным СМИ, в Бресте, где также проходят несанкционированные акции протеста, сотрудники правоохранительных органов применили водометы.

По оценке "Интерфакса", в акции протеста в Минске принимает участие более 150 тысяч человек. Они сформировали сразу несколько многотысячных колонн.

Что предшествовало: Ранее в МВД Беларуси сообщили, что порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье. По оценке МВД Беларуси, общее число протестующих в республике не превышает 3 тысяч человек.

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