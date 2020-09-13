В центре Минска начали возводить баррикады
На улице Тимирязева в центре Минска участники акции протеста начали возводить баррикады.
Источник: Интерфакс-Запад, белорусская служба Радио Свобода
Детали: Как пишет Радио Свобода, на улице Тимирязева пытаются построить баррикады из подручных средств.
Интерфакс-Запад сообщает, что участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.
Движения транспорта по улице нет, проезжая часть заполнена протестующими.
Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, предупредительные выстрелы в воздух прозвучали у оцепления рядом с элитным поселком "Дрозды" в Минске, когда там стали собираться участники несанкционированного марша.
После того как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать, со стороны кордона сотрудников правоохранительных органов раздались выстрелы в воздух.
В элитном коттеджном поселке "Дрозды" проживает руководство Беларуси.
В то же время, пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила Радио Свобода, что информации о выстреле в воздух во время противостояния ОМОНа и демонстрантов на улице Нававиленской рядом с поселком "Дрозды" в ситуационно-оперативном штабе МВД не было.
Как пишет Радио Свобода, в Минске в районе Минск-Арены произошли массовые задержания.
Кроме того, по данным СМИ, в Бресте, где также проходят несанкционированные акции протеста, сотрудники правоохранительных органов применили водометы.
По оценке "Интерфакса", в акции протеста в Минске принимает участие более 150 тысяч человек. Они сформировали сразу несколько многотысячных колонн.
Что предшествовало: Ранее в МВД Беларуси сообщили, что порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье. По оценке МВД Беларуси, общее число протестующих в республике не превышает 3 тысяч человек.
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Предыстория:
- С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
- В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.