У Мінську затримано понад 400 осіб, затримання тривають
У різних районах Мінська в неділю під час акцій протесту затримано понад 400 осіб.
Джерело: прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram, TUT.BY
Дослівно: "Станом на 19:00 протестні акції в країні завершилися практично скрізь, за винятком Мінська. Затримано кілька сотень людей.
У різних районах столиці затримано понад 400 осіб".
Деталі: Чемоданова також підтвердила інформацію про попереджувальний постріл у повітря на проспекті Переможців.
Дослівно: "Співробітники міліції затримували кілька активних учасників на проспекті Переможців. У цей час інші люди протестної акції, не менше ста чоловік, намагалися їх відбити. Для припинення незаконних дій був проведений попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці".
Деталі: Як повідомляє TUT.BY, затримання тривають. Так, біля метро "Пушкінська" увечері людей затримують близько 50 бійців ОМОН. На зупинці піднімають людей з лавок і відводять до автозаків.
Разом з тим, учасники акції протесту в Мінську вже починають розходитися.
Що передувало: Раніше ЗМІ повідомляли, що участь в акції протесту в Мінську 13 вересня брало 100-150 тисяч людей.
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Передісторія:
- З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях.
- Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.