У різних районах Мінська в неділю під час акцій протесту затримано понад 400 осіб.

Джерело: прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram, TUT.BY

Дослівно: "Станом на 19:00 протестні акції в країні завершилися практично скрізь, за винятком Мінська. Затримано кілька сотень людей.

У різних районах столиці затримано понад 400 осіб".

Деталі: Чемоданова також підтвердила інформацію про попереджувальний постріл у повітря на проспекті Переможців.

Дослівно: "Співробітники міліції затримували кілька активних учасників на проспекті Переможців. У цей час інші люди протестної акції, не менше ста чоловік, намагалися їх відбити. Для припинення незаконних дій був проведений попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці".

Деталі: Як повідомляє TUT.BY, затримання тривають. Так, біля метро "Пушкінська" увечері людей затримують близько 50 бійців ОМОН. На зупинці піднімають людей з лавок і відводять до автозаків.

Разом з тим, учасники акції протесту в Мінську вже починають розходитися.

Що передувало: Раніше ЗМІ повідомляли, що участь в акції протесту в Мінську 13 вересня брало 100-150 тисяч людей.

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