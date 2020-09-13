В Минске задержаны более 400 человек, задержания продолжаются
В разных районах Минска в воскресенье во время акций протеста задержаны более 400 человек.
Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram
Дословно: "По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска. Задержаны несколько сотен человек.
В различных районах столицы задержаны более 400 человек".
Детали: Чемоданова также подтвердила информацию о предупредительном выстреле в воздух на проспекте Победителей.
Дословно: "Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья".
Детали: Как сообщает TUT.BY, задержания продолжаются. Так, возле метро "Пушкинская" вечером людей задерживают около 50 бойцов ОМОН. На остановке поднимают людей со скамеек и уводят в автозаки.
В то же время, участники акции протеста в Минске уже начинают расходиться.
Что предшествовало: Ранее СМИ сообщали, что участие в акции протеста в Минске 13 сентября принимало 100-150 тысяч человек.
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Предыстория:
- С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
- В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.