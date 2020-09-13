В разных районах Минска в воскресенье во время акций протеста задержаны более 400 человек.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram

Дословно: "По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска. Задержаны несколько сотен человек.

В различных районах столицы задержаны более 400 человек".

Детали: Чемоданова также подтвердила информацию о предупредительном выстреле в воздух на проспекте Победителей.

Дословно: "Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья".

Детали: Как сообщает TUT.BY, задержания продолжаются. Так, возле метро "Пушкинская" вечером людей задерживают около 50 бойцов ОМОН. На остановке поднимают людей со скамеек и уводят в автозаки.

В то же время, участники акции протеста в Минске уже начинают расходиться.

Что предшествовало: Ранее СМИ сообщали, что участие в акции протеста в Минске 13 сентября принимало 100-150 тысяч человек.

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