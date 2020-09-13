Україна готується передати до Гааги нові докази злочинів РФ під Іловайськом

Україна незабаром передасть до Міжнародного кримінального суду в Гаазі нові докази про злочини російських військових під Іловайськом.

Джерело: заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, який курує роботу Департаменту з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова: "По Іловайську найближчим часом передамо до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду ще один пакет зібраних доказів про вчинення російськими військовими воєнних злочинів.

Зокрема, нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей стосовно "зеленого коридору" для відходу українських сил під Іловайськом".

Деталі: Мамедов зазначив, що Україна передає до Міжнародного кримінального суду факти, що можуть свідчити про контроль країни-агресора над окупованою територією.

Пряма мова: "Останнє з інформаційних повідомлень по Донбасу стосувалося позасудових страт українських військовослужбовців в ході боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Також у ньому висвітлювалася практика ведення Росією бойових дій "чужими руками", тобто залучення нею до конфлікту підконтрольних незаконних збройних формувань".

Деталі: Заступник генпрокурора зазначив, що зараз на основі інформації, що подається українськими органами прокуратури спільно з правозахисними організаціями, Офіс прокурора МКС здійснює попереднє вивчення ситуації в Україні.

У разі, якщо прокурор МКС зробить висновок про наявність достатніх підстав для початку розслідування, він звертається до Палати досудового провадження з проханням надати дозвіл на це.

Мамедов також повідомив, що загалом під процесуальним керівництвом так званого "департаменту війни" Офісу генпрокурора України (Департамент з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту) перебуває майже 200 кримінальних проваджень.

Пряма мова: "Департамент – це такий собі мозковий центр, що координує роботу слідчих органів, виробляє єдиний підхід в розслідуванні та кваліфікації. Під його процесуальним керівництвом наразі перебуває майже 200 кримінальних проваджень.

Це такі глобальні, резонансні справи, на кшталт захоплення Криму та розв’язання війни на Донбасі; взяття у полон українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року; справа рейсу MH17; Іловайська і Дебальцевська трагедії 2014 та 2015 років відповідно".

Що передувало: У серпні Офіс генерального прокурора заявив, що єдиним фактором, який став причиною загибелі українських військових під Іловайськом є пряме вторгнення збройних сил Росії.

Читайте також Скільки воїнів загинули в Іловайському оточенні: відоме точне число й імена

Передісторія: