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Украина готовится передать в Гаагу новые доказательства преступлений РФ под Иловайском

Воскресенье, 13 сентября 2020, 22:05

Украина вскоре передаст в Международный уголовный суд в Гааге новые доказательства преступления российских военных под Иловайском.

Источник: заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, курирующий работу Департамента по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений.

В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленому коридору" для ухода украинских сил под Иловайском".

Детали: Мамедов отметил, что Украина передает в Международный уголовный суд факты, которые могут свидетельствовать о контроле страны-агрессора над оккупированной территорией.

Прямая речь: "Последнее из информационных сообщений по Донбассу касалось внесудебных казней украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечения к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований".

Детали: Заместитель генпрокурора отметил, что сейчас на основе информации, представляемой украинскими органами прокуратуры совместно с правозащитными организациями, Офис прокурора МУС осуществляет предварительное изучение ситуации в Украине.

В случае, если прокурор МУС сделает вывод о наличии достаточных оснований для начала расследования, он обращается в Палату предварительного производства с просьбой предоставить разрешение на это.

Мамедов также сообщил, что в целом под процессуальным руководством так называемого "департамента войны" Офиса генпрокурора Украины (Департамент по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта) находится почти 200 уголовных производств.

Прямая речь: "Департамент – это некий мозговой центр, координирующий работу следственных органов, который производит единый подход в расследовании и квалификации. Под его процессуальным руководством сейчас находится почти 200 уголовных производств.

Это такие глобальные, резонансные дела, вроде захвата Крыма и развязывания войны в Донбассе; взятие в плен украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018; дело рейса MH17; Иловайская и Дебальцевская трагедии 2014 и 2015 годов соответственно".

Что предшествовало: В августе Офис генерального прокурора заявил, что единственным фактором, который стал причиной гибели украинских военных под Иловайском является прямое вторжение вооруженных сил России.

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Предыстория:

  • В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.
  • В результате Иловайской трагедии украинские военные понесли одни из самых больших потерь со времени вторжения России на Донбасс – официально 366 погибших, около 450 раненых, 300 пленных и 84 пропавших без вести. 
  • Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий в Иловайске в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.
  • 13 сентября 2019 года новый главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал новое расследование причин, которые привели к Иловайской трагедии.
  • После этого по делу "Иловайска" на допрос неоднократно вызывали пятого президента Петра Порошенко.

Украинская правда
Темы: ИловайскОфис генпрокурораГаагский трибунал


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