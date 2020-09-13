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Єрмак про майбутній обмін полоненими: з кожного боку близько 100 людей

Неділя, 13 вересня 2020, 23:53
фото Ельдара Сарахмана, УП

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у списках для взаємного обміну полоненими з ОРДЛО перебуває з кожного боку близько 100 людей.

Джерело: Єрмак в ефірі телеканалу "Україна" у неділю ввечері

Пряма мова: "На сьогоднішній день на столі є з обох боків десь біля сотні людей, з кожного боку".

Деталі: Єрмак висловив сподівання, що вже на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи будуть обговорюватися конкретні дати щодо взаємного обміну полоненими.

На питання, чи буде доступ Червоного Хреста на територію ОРДЛО, про який домовилися на зустрічі радників "нормандського формату", першим етапом для початку обміну полоненими, глава ОП відповів: "Безумовно".

Що передувало: 12 вересня Єрмак повідомив, що під час переговорів на рівні радників у нормандському форматі 11 вересня було домовлено, що до кінця вересня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста отримають безперешкодний доступ на територію ОРДЛО.

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакполоненіОРДЛОобмін


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