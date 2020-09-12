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Єрмак: Червоний Хрест отримає безперешкодний доступ на територію ОРДЛО

Субота, 12 вересня 2020, 16:42
Єрмак: Червоний Хрест отримає безперешкодний доступ на територію ОРДЛО
Фото Ельдара Сарахмана, УП

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, під час переговорів на рівні радників у нормандському форматі 11 вересня було домовлено, що до кінця вересня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста отримають безперешкодний доступ на територію ОРДЛО.

Джерело: Єрмак під час брифінгу в рамках робочої поїздки президента до Одеської області, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Було досягнуто домовленості (під час переговорів на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату 11 вересня в Берліні, – ред.), що до кінця цього місяця буде отримано безперешкодний доступ Червоного Хреста на непідконтрольну територію до наших громадян, які там знаходяться.

І ми очікуємо, що це дуже прискорить процес обміну та повернення наших громадян, а ми маємо таке завдання від президента, і це наш пріоритет".

Деталі: Єрмак також висловив думку, що наступна зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату може відбутися за кілька тижнів.

Пряма мова: "Уже з понеділка команди радників почнуть працювати між собою, готуватися. І наступна зустріч буде продовжена, я вважаю, протягом кількох тижнів".

Деталі: Єрмак також заявив, що режим припинення вогню на Донбасі буде продовжуватися попри спроби його зірвати.

Він додав, що режим припинення вогню "не влаштовує не тільки наших ворогів, а й ворогів, які протидіють цьому всередині країни – не всім потрібен мир".

Що передувало: Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак за підсумками зустрічі представників "нормандської четвірки" в Берліні заявив, що "прориву досягнуто не було", але Верховна Рада нібито розгляне зміну постанови, яку ухвалила 15 липня.

Також Козак зазначив, що питання проведення саміту "нормандської четвірки" навіть не обговорювалося.

У свою чергу, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що головним результатам переговорів 11 вересня в Берліні на рівні радників є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.

11 вересня о 15:00 у відомстві федерального канцлера Німеччини в Берліні почалися переговори політрадників країн "нормандської четвірки". Вони тривали 7 годин.

Теми: Андрій Єрмакнормандський форматОРДЛОполонені
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