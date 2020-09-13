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Ермак о будущем обмене пленными: с каждой стороны около 100 человек

Воскресенье, 13 сентября 2020, 23:53
фото Эльдара Сарахмана, УП

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в списках для взаимного обмена пленными с ОРДЛО находится с каждой стороны около 100 человек.

Источник: Ермак в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером

Прямая речь: "На сегодняшний день на столе есть с обеих сторон где-то около сотни человек, с каждой стороны".

Детали: Ермак выразил надежду, что уже на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут обсуждаться конкретные даты по взаимному обмену пленными.

На вопрос, будет ли доступ Красного Креста на территорию ОРДЛО, о котором договорились на встрече советников "нормандского формата", первым этапом для начала обмена пленными, глава ОП ответил: "Безусловно".

Что предшествовало: 12 сентября Ермак заявил, что во время переговоров на уровне советников в нормандском формате 11 сентября была достигнута договоренность, что до конца сентября представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ на территорию ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакпленныеОРДЛОобмен


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