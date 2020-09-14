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У Чернівцях майже 2 тисячі людей хворіють на коронавірус

Понеділок, 14 вересня 2020, 00:24
У Чернівцях майже 2 тисячі людей хворіють на коронавірус

Станом на 13 вересня у Чернівцях на коронавірус хворіють 1929 осіб. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: У неділю захворювання виявили у 135 мешканців області. Для цього обласна лабораторія перевірила 376 зразків. 

За час пандемії на Буковині підтвердили 12252 випадків COVID-19. Вилікувались вже 7186 хворих. За минулу добу одужали 43 людини. 

Найбільше активних випадків, окрім обласного центру, наразі зафіксовано у Кіцманському (591) та у Новселицькому (373) районах. 

"Буковина знову у списку областей, що не готові до послаблення карантину. Загалом в Україні 19 таких регіонів, отже коронавірус активно нас атакує", – підсумував голова ОДА. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі  

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: 

  • У суботу, 12 вересня, в Україні виявили ще 2476 випадки Covid-19, також хвороба забрала життя 30 людей.

Українська правда

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Теми: коронавірусЧернівецька область
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