У Чернівцях майже 2 тисячі людей хворіють на коронавірус
Станом на 13 вересня у Чернівцях на коронавірус хворіють 1929 осіб.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: У неділю захворювання виявили у 135 мешканців області. Для цього обласна лабораторія перевірила 376 зразків.
За час пандемії на Буковині підтвердили 12252 випадків COVID-19. Вилікувались вже 7186 хворих. За минулу добу одужали 43 людини.
Найбільше активних випадків, окрім обласного центру, наразі зафіксовано у Кіцманському (591) та у Новселицькому (373) районах.
"Буковина знову у списку областей, що не готові до послаблення карантину. Загалом в Україні 19 таких регіонів, отже коронавірус активно нас атакує", – підсумував голова ОДА.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Нагадаємо:
- У суботу, 12 вересня, в Україні виявили ще 2476 випадки Covid-19, також хвороба забрала життя 30 людей.