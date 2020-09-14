У Чернівцях майже 2 тисячі людей хворіють на коронавірус

Станом на 13 вересня у Чернівцях на коронавірус хворіють 1929 осіб.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: У неділю захворювання виявили у 135 мешканців області. Для цього обласна лабораторія перевірила 376 зразків.

За час пандемії на Буковині підтвердили 12252 випадків COVID-19. Вилікувались вже 7186 хворих. За минулу добу одужали 43 людини.

Найбільше активних випадків, окрім обласного центру, наразі зафіксовано у Кіцманському (591) та у Новселицькому (373) районах.

"Буковина знову у списку областей, що не готові до послаблення карантину. Загалом в Україні 19 таких регіонів, отже коронавірус активно нас атакує", – підсумував голова ОДА.

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