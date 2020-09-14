Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Чернівцях майже 2 тисячі людей хворіють на коронавірус

Понеділок, 14 вересня 2020, 00:24

Станом на 13 вересня у Чернівцях на коронавірус хворіють 1929 осіб. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: У неділю захворювання виявили у 135 мешканців області. Для цього обласна лабораторія перевірила 376 зразків. 

За час пандемії на Буковині підтвердили 12252 випадків COVID-19. Вилікувались вже 7186 хворих. За минулу добу одужали 43 людини. 

Найбільше активних випадків, окрім обласного центру, наразі зафіксовано у Кіцманському (591) та у Новселицькому (373) районах. 

"Буковина знову у списку областей, що не готові до послаблення карантину. Загалом в Україні 19 таких регіонів, отже коронавірус активно нас атакує", – підсумував голова ОДА. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі  

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: 

  • У суботу, 12 вересня, в Україні виявили ще 2476 випадки Covid-19, також хвороба забрала життя 30 людей.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від коронавірусу помер головний педіатр Львова

У Мінську затримано понад 400 осіб

Представництво президента в Криму відповіло РФ: водою має забезпечити окупант

НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа Юрченка зі "Слуги народу" – джерела

відео, фотоУ центрі Мінська – військова техніка, силовики розганяють і затримують людей

Розробники "Вконтакте" заявили, що обійшли блокування в Україні

Усі новини...
коронавірус
Від дому на 500 метрів: Ізраїль вводить жорсткий карантин
Від коронавірусу помер головний педіатр Львова
AstraZeneca відновлює клінічні випробування вакцини від коронавірусу
Останні новини
00:24
У Чернівцях майже 2 тисячі людей хворіють на коронавірус
23:53
Єрмак про майбутній обмін полоненими: з кожного боку близько 100 людей
23:34
Турецьке судно сейсмічної розвідки вийшло зі спірних вод у Східному Середземномор’ї
23:09
У Польщі заявили, що білоруська влада втратила легітимність
22:41
Від дому на 500 метрів: Ізраїль вводить жорсткий карантин
22:05
Україна готується передати до Гааги нові докази злочинів РФ під Іловайськом
21:32
Від коронавірусу помер головний педіатр Львова
21:19
Новини економіки: "Північний потік - 2" та бюджет на 2021 рік
20:47
Синоптик розповіла, коли чекати похолодання і заморозків
20:09
У Мінську затримано понад 400 осіб
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!