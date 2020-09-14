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В Черновцах почти 2 тысячи человек болеют коронавирусом

Понедельник, 14 сентября 2020, 00:24

По состоянию на 13 сентября в Черновцах коронавирусом болеют 1929 человек.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В воскресенье заболевание обнаружили в 135 жителей области. Для этого областная лаборатория проверила 376 образцов.

За время пандемии на Буковине подтвердили 12 252 случаев COVID-19. Вылечились уже 7186 больных. За минувшие сутки выздоровели 43 человека.

Больше всего активных случаев, кроме областного центра, зафиксировано в Кицманском (591) и в Новселицком районах (373).

"Буковина снова в списке областей, которые не готовы к ослаблению карантина. Всего в Украине 19 таких регионов, следовательно коронавирус активно нас атакует", – подытожил председатель ОГА. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Напомним: 

  • В субботу, 12 сентября, в Украине обнаружили еще 2476 случая Covid-19, также болезнь унесла жизни 30 человек. 

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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