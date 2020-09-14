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S&P вкотре підтвердило "стабільний" рейтинг України

Понеділок, 14 вересня 2020, 01:58

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings вчергове підтвердило довго- та короткостроковий рейтинги України на рівні "В" із "стабільним" прогнозом. 

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення агентства

Деталі: Зазначається, що рівень "В" відображає низький дохід на душу населення та проблемне інвестиційне середовище та політичну ситуацію. 

В агентстві також відзначили позитивний вплив збільшення валютних резервів та підвищення якості макроекономічної політики з 2015 року. 

На думку аналітиків S&P, покращують рейтинг України програми реформ, від яких прямо залежать запозичення на ринках капіталу та фінансування на пільгових умовах.

Окремо в агентстві згадали про нещодавню зміну керівництва Нацбанку. "Досі не ясно, як вплинуть зміна глави та складу правління НБУ на незалежність центрального банку, грошово-кредитну політику, а також відносини країни з основними кредиторами 

В S&P не виключають, що рейтинг можуть понизити, якщо Україна відмовиться від проведення ключових реформ, зокрема незалежності НБУ. 

Аналітики агентства прогнозують, що ВВП України впаде на  6% в 2020 році і зростання економіки в 2021 році завдяки пожвавленню внутрішнього попиту.

Довідково: Довгостроковий та короткостроковий рейтинги на рівні "В" характеризуються ризикованими зобов’язаннями з рисами спекулятивних.

Нагадаємо: 

  • У березні 2020 року кредитне агентство Standard & Poor's підтвердило довгостроковий та короткостроковий рейтинги України в іноземній та національній валюті на рівні "В", стверджуючи, що прогноз по ним "стабільний".

Українська правда
Теми: економіка


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