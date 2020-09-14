S&P раз подтвердило "стабильный" рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в очередной раз подтвердило долго- и краткосрочный рейтинги Украины на уровне "В" со "стабильным" прогнозом.
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на сообщение агентства
Детали: Отмечается, что уровень "В" отражает низкий доход на душу населения и проблемную инвестиционную среду и политическую ситуацию.
В агентстве также отметили положительное влияние увеличения валютных резервов и повышение качества макроэкономической политики с 2015 года.
По мнению аналитиков S&P, улучшают рейтинг Украины программы реформ, от которых напрямую зависят заимствования на рынках капитала и финансирования на льготных условиях.
Отдельно в агентстве вспомнили о недавней смене руководства Нацбанка. "До сих пор не ясно, как повлияют смена главы и состав правления НБУ на независимость центрального банка, денежно-кредитную политику, а также отношения страны с основными кредиторами
В S&P не исключают, что рейтинг могут снизить, если Украина откажется от проведения ключевых реформ, в частности независимости НБУ.
Аналитики агентства прогнозируют, что ВВП Украины упадет на 6% в 2020 году и рост экономики в 2021 году благодаря оживлению внутреннего спроса.
Справка: Долгосрочный и краткосрочный рейтинги на уровне "В" характеризуются рискованными обязательствами с чертами спекулятивных.
Напомним:
- В марте 2020 года кредитное агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "В", утверждая, что прогноз по ним "стабильный".