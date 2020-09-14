S&P раз подтвердило "стабильный" рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в очередной раз подтвердило долго- и краткосрочный рейтинги Украины на уровне "В" со "стабильным" прогнозом.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на сообщение агентства

Детали: Отмечается, что уровень "В" отражает низкий доход на душу населения и проблемную инвестиционную среду и политическую ситуацию.

В агентстве также отметили положительное влияние увеличения валютных резервов и повышение качества макроэкономической политики с 2015 года.

По мнению аналитиков S&P, улучшают рейтинг Украины программы реформ, от которых напрямую зависят заимствования на рынках капитала и финансирования на льготных условиях.

Отдельно в агентстве вспомнили о недавней смене руководства Нацбанка. "До сих пор не ясно, как повлияют смена главы и состав правления НБУ на независимость центрального банка, денежно-кредитную политику, а также отношения страны с основными кредиторами

В S&P не исключают, что рейтинг могут снизить, если Украина откажется от проведения ключевых реформ, в частности независимости НБУ.

Аналитики агентства прогнозируют, что ВВП Украины упадет на 6% в 2020 году и рост экономики в 2021 году благодаря оживлению внутреннего спроса.

Справка: Долгосрочный и краткосрочный рейтинги на уровне "В" характеризуются рискованными обязательствами с чертами спекулятивных.

Напомним: