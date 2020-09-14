Рівненщина перетнула позначку у 10,5 тисяч випадків коронавірусу

Станом на вечір 13 вересня у Рівненській області зареєстрували 10552 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Повідомляється, що ввечері число хворих зросло ще на 62 особи. Зокрема коронавірус виявили у 11 мешканців обласного центру та у 12 мешканців м. Дубно та м. Вараш. Вік нових хворих від 8 до 83 років.

За час пандемії в області зареєстровано 143 летальних випадків, спричинених COVID-19.

Подолали хворобу 7760 людей. 13 вересня одужав 71 мешканець області.

В роботі лабораторій області залишається 100 зразків.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: