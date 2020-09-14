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Рівненщина перетнула позначку у 10,5 тисяч випадків коронавірусу

Понеділок, 14 вересня 2020, 03:45

Станом на вечір 13 вересня у Рівненській області зареєстрували 10552 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Повідомляється, що ввечері число хворих зросло ще на 62 особи. Зокрема коронавірус виявили у 11 мешканців обласного центру та у 12 мешканців м. Дубно та м. Вараш. Вік нових хворих від 8 до 83 років.

За час пандемії в області зареєстровано 143 летальних випадків, спричинених COVID-19.

Подолали хворобу 7760 людей. 13 вересня одужав 71 мешканець області.

В роботі лабораторій області залишається 100 зразків.

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: 

  • У суботу, 12 вересня, в Україні виявили ще 2476 випадки Covid-19, також хвороба забрала життя 30 людей.

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область


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