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Ровенщина пересекла отметку в 10,5 тысяч случаев коронавируса

Понедельник, 14 сентября 2020, 03:45

По состоянию на вечер 13 сентября во Ровенской области зарегистрировали 10552 случаев заражения коронавирусом.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: Сообщается, что вечером число больных возросло еще на 62 человека. В частности коронавирус обнаружили у 11 жителей областного центра и у 12 жителей г. Дубно и г. Вараш. Возраст новых больных от 8 до 83 лет.

За время пандемии в области зарегистрировано 143 летальных случаев, вызванных COVID-19.

Преодолели болезнь 7760 человек. 13 сентября выздоровел 71 житель области.

В работе лабораторий области остаётся 100 образцов.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Напомним: 

  • В субботу, 12 сентября, в Украине обнаружили еще 2476 случая Covid-19, также болезнь унесла жизни 30 человек. 

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область


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