Пандемія: за добу число хворих зросло на понад 240 тисяч

За минулу добу у світі виявили 244 тисячі випадків зараження коронавірусом.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше заражень підтвердили в Індії (93 тисячі), США (32 тисячі), Бразилії (14 тисяч), Аргентині (9 тисяч), Колумбії (більше 7 тисяч).

Цієї ж доби від ускладнень хвороби померли 3905 осіб.

Загалом, за час пандемії, у світі зареєстрували 29,1 млн випадків коронавірусу.Змогли подолати недугу вже 21 млн. Ще майже 928 тисяч людей загинули внаслідок захворювання. Активними залишаються 7,2 млн випадків зараження.

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