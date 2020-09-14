Пандемія: за добу число хворих зросло на понад 240 тисяч
Понеділок, 14 вересня 2020, 05:01
За минулу добу у світі виявили 244 тисячі випадків зараження коронавірусом.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше заражень підтвердили в Індії (93 тисячі), США (32 тисячі), Бразилії (14 тисяч), Аргентині (9 тисяч), Колумбії (більше 7 тисяч).
Цієї ж доби від ускладнень хвороби померли 3905 осіб.
Загалом, за час пандемії, у світі зареєстрували 29,1 млн випадків коронавірусу.Змогли подолати недугу вже 21 млн. Ще майже 928 тисяч людей загинули внаслідок захворювання. Активними залишаються 7,2 млн випадків зараження.
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Нагадаємо:
- У суботу, 12 вересня, в Україні виявили ще 2476 випадки Covid-19, також хвороба забрала життя 30 людей.
Українська правда