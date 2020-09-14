Пандемия: за сутки число заболевших возросло более чем 240 тысяч
Понедельник, 14 сентября 2020, 05:01
За минувшие сутки в мире обнаружили 244 тысячи случаев заражения коронавируса.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего заражений подтвердили в Индии (93 тысячи), США (32 тысячи), Бразилии (14 тысяч), Аргентине (9 тысяч), Колумбии (более 7 тысяч).
В этой же день от осложнений болезни умерли 3905 человек.
В общем, за время пандемии, в мире зарегистрировали 29,1 млн случаев коронавируса. Смогли преодолеть недуг уже 21 млн. Еще почти 928 тысяч человек погибли в результате заболевания. Активными остаются 7,2 млн случаев заражения.
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Напомним:
- В субботу, 12 сентября, в Украине обнаружили еще 2476 случая Covid-19, также болезнь унесла жизни 30 человек.
Украинская правда