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Пандемия: за сутки число заболевших возросло более чем 240 тысяч

Понедельник, 14 сентября 2020, 05:01
Пандемия: за сутки число заболевших возросло более чем 240 тысяч

За минувшие сутки в мире обнаружили 244 тысячи случаев заражения коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего заражений подтвердили в Индии (93 тысячи), США (32 тысячи), Бразилии (14 тысяч), Аргентине (9 тысяч), Колумбии (более 7 тысяч).

В этой же день от осложнений болезни умерли 3905 человек.

В общем, за время пандемии, в мире зарегистрировали 29,1  млн случаев коронавируса. Смогли преодолеть недуг уже 21 млн. Еще почти 928 тысяч человек погибли в результате заболевания. Активными остаются 7,2 млн случаев заражения.

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним: 

  • В субботу, 12 сентября, в Украине обнаружили еще 2476 случая Covid-19, также болезнь унесла жизни 30 человек. 

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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