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Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки та Пісків

Понеділок, 14 вересня 2020, 07:32
Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки та Пісків

13 вересня російські найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зазначається, що окупанти використали підствольні гранатомети та здійснили неприцільні постріли у бік наших позицій біля Авдіївки та Пісків. 

"У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає", – зазначили у штабі.

Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас
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