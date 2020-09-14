Боевики открывали огонь у Авдеевки и Песков

13 сентября российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Отмечается, что оккупанты использовали подствольные гранатометы и осуществили неприцельные выстрелы в сторону наших позиций у Авдеевки и Песков.

"В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил, в результате выстрелов, боевых потерь и ранений нет", – отметили в штабе.

С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.