Боевики открывали огонь у Авдеевки и Песков
Понедельник, 14 сентября 2020, 07:32
13 сентября российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Отмечается, что оккупанты использовали подствольные гранатометы и осуществили неприцельные выстрелы в сторону наших позиций у Авдеевки и Песков.
"В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил, в результате выстрелов, боевых потерь и ранений нет", – отметили в штабе.
С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинская правда