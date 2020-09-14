В Україні ще майже 2,5 тисячі хворих на COVID, на Тернопільщині – різке зростання

За неділю 13 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 462 особам, 33 хворих померли, 650 пацієнтів одужали.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Найбільше хворих за добу підтвердилося в Тернопільській області – 352 (напередодні було 225), там також максимальне число летальних випадків за неділю - 7.

У Харківській області – 269 нових випадків і 6 летальних.

В Одеській області – 205 нових випадків, але без жертв.

У Києві – 168 нових випадків і 3 летальних. Крім того, у Київській області зафіксовано 112 нових хворих, 1 людина померла від ускладнень.

У Львівській області – 143 нових випадки, 2 летальних.

В Івано-Франківській області – 142 нових хворих, без жертв.

У Чернівецькій області – 135 нових випадків, 1 хворий помер.

У Сумській області – 101 новий випадок, 1 людина померла.

У Миколаївській області – 98 нових випадків, 3 летальних.

Загалом за час пандемії в України виявили 156 797 випадків зараження коронавірусом SARS CoV 2, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 3 211 жителів країни, одужали 69 543 хворих.

Зараз COVID-19 намагаються подолати 84 043 жителів України.