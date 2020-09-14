В Україні ще майже 2,5 тисячі хворих на COVID, на Тернопільщині – різке зростання
За неділю 13 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 462 особам, 33 хворих померли, 650 пацієнтів одужали.
Джерело: дані РНБО та МОЗ
Деталі: Найбільше хворих за добу підтвердилося в Тернопільській області – 352 (напередодні було 225), там також максимальне число летальних випадків за неділю - 7.
У Харківській області – 269 нових випадків і 6 летальних.
В Одеській області – 205 нових випадків, але без жертв.
У Києві – 168 нових випадків і 3 летальних. Крім того, у Київській області зафіксовано 112 нових хворих, 1 людина померла від ускладнень.
У Львівській області – 143 нових випадки, 2 летальних.
В Івано-Франківській області – 142 нових хворих, без жертв.
У Чернівецькій області – 135 нових випадків, 1 хворий помер.
У Сумській області – 101 новий випадок, 1 людина померла.
У Миколаївській області – 98 нових випадків, 3 летальних.
Загалом за час пандемії в України виявили 156 797 випадків зараження коронавірусом SARS CoV 2, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 3 211 жителів країни, одужали 69 543 хворих.
Зараз COVID-19 намагаються подолати 84 043 жителів України.