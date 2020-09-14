В Украине еще почти 2,5 тысячи больных COVID, на Тернопольщине – резкий рост

За воскресенье 13 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 462 людям, 33 больных умерли, 650 пациентов выздоровели.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: Больше всего заболевших за сутки подтвердилось в Тернопольской области – 352 (накануне было 225), там также максимальное число летальных случаев за воскресенье – 7.

В Харьковской области – 269 новых случаев и 6 летальных.

В Одесской области – 205 новых случаев, но без жертв.

В Киеве – 168 новых случаев и 3 летальных. Кроме того, в Киевской области зафиксировано 112 новых больных, 1 человек умер от осложнений.

Во Львовской области – 143 новых случая, 2 летальных.

В Ивано-Франковской области – 142 новых больных, без жертв.

В Черновицкой области – 135 новых случаев, 1 больной умер.

В Сумской области – 101 новый случай, 1 человек умер.

В Николаевской области – 98 новых случаев, 3 летальных.

Всего за время пандемии в Украине обнаружили 156 797 случаев заражения коронавирусом SARS CoV 2, умерли от осложнений коронавирусной болезни 3 211 жителей страны, выздоровели 69 543 больных.



Сейчас COVID-19 пытаются преодолеть 84 043 жителей Украины.