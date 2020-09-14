В Украине еще почти 2,5 тысячи больных COVID, на Тернопольщине – резкий рост
За воскресенье 13 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 462 людям, 33 больных умерли, 650 пациентов выздоровели, 360 человек госпитализировали.
Источник: данные СНБО и Минздрава
Детали: Больше всего заболевших за сутки подтвердилось в Тернопольской области – 352, из них в Тернополе – 158 (накануне в области было 225). Там также максимальное число летальных случаев за воскресенье – 7.
В Харьковской области – 269 новых случаев (Харьков – 208) и 6 летальных.
В Одесской области – 205 новых случаев, но без жертв.
В Киеве – 168 новых случаев и 3 летальных. Кроме того, в Киевской области зафиксировано 112 новых больных, 1 человек умер от осложнений.
Во Львовской области – 143 новых случая (Львов – 83), 2 летальных.
В Ивано-Франковской области – 142 новых больных, без жертв.
В Черновицкой области – 135 новых случаев, 1 больной умер.
В Сумской области – 101 новый случай, 1 человек умер.
В Николаевской области – 98 новых случаев, 3 летальных.
В воскресенье было сделано 15 920 тестирований, из них 14 323 – методом ПЦР, а 1597 – методом ИФА.
Из тех, кто получил в воскресенье положительный результат теста, было 172 ребенка и 73 медицинских работника. За все время пандемии COVID-19 заразились 10 156 детей и 12 955 медработников.
Всего за время пандемии в Украине обнаружили 156 797 случаев заражения коронавирусом SARS CoV 2, умерли от осложнений коронавирусной болезни 3 211 жителей страны, выздоровели 69 543 больных.
Сейчас COVID-19 пытаются преодолеть 84 043 жителей Украины.
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