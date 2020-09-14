Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві знизилась кількість нових хворих на СOVID-19, але 3 померли

Понеділок, 14 вересня 2020, 12:13
У Києві знизилась кількість нових хворих на СOVID-19, але 3 померли
Фото КМДА

За минулу добу у столиці зареєстрували 168 хворих на коронавірус, троє людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 14 вересня

​​Пряма мова: "За минулу добу в Києві виявили 168 хворих на коронавірус. Троє людей померли".

Деталі: Зниження кількості нових випадків Кличко пояснив тим, що на вихідних працюють не всі лабораторії, де досліджують тести.  

Серед нових хворих 90 жінок віком від 22 до 90 років, 63 чоловіки віком від 20 до 78 років, 7 дівчаток від 1 до 17 років і 8 хлопчиків від 1 до 14 років. Захворіли також 7 медиків.

27 хворих госпіталізували. 

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (48), Оболонському (20) та Солом'янському (16) районах.

Станом на 14 вересня у столиці вже 17 429 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 272 киян. Подолали хворобу 5 326 мешканців (з них 45 за минулу добу).

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За неділю 13 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 462 особам, 33 хворих померли, 650 пацієнтів одужали, 360 осіб госпіталізували.
        

Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: