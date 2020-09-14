Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві знизилась кількість нових хворих на СOVID-19, але 3 померли

Понеділок, 14 вересня 2020, 12:13
Фото КМДА

За минулу добу у столиці зареєстрували 168 хворих на коронавірус, троє людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 14 вересня

​​Пряма мова: "За минулу добу в Києві виявили 168 хворих на коронавірус. Троє людей померли".

Деталі: Зниження кількості нових випадків Кличко пояснив тим, що на вихідних працюють не всі лабораторії, де досліджують тести.  

Серед нових хворих 90 жінок віком від 22 до 90 років, 63 чоловіки віком від 20 до 78 років, 7 дівчаток від 1 до 17 років і 8 хлопчиків від 1 до 14 років. Захворіли також 7 медиків.

27 хворих госпіталізували. 

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (48), Оболонському (20) та Солом'янському (16) районах.

Станом на 14 вересня у столиці вже 17 429 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 272 киян. Подолали хворобу 5 326 мешканців (з них 45 за минулу добу).

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За неділю 13 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 462 особам, 33 хворих померли, 650 пацієнтів одужали, 360 осіб госпіталізували.
        

Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"

У Нікополі сталася стрілянина: двоє загиблих

В Україні ще майже 2,5 тисячі хворих на COVID, на Тернопільщині – різке зростання

ВідеоФокін увійшов у ТКГ після того, як онука познайомила його із Єрмаком

Від коронавірусу помер головний педіатр Львова

У Мінську затримано понад 400 осіб

Усі новини...
Київ
На Майдані у Києві підтримали протестувальників Білорусі
У Києві провели Марш солідарності з жінками Білорусі
Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони
Останні новини
12:18
У Раді за "нормандські" переговори і захист вчителів спитають з Рєзнікова і Шкарлета
12:13
У Києві знизилась кількість нових хворих на СOVID-19, але 3 померли
12:12
Стало відомо, який дефіцит заклав Мінфін у проєкт держбюджету на 2021 рік
11:52
Найближчі дні потішать теплом без дощів
11:48
Курс валют на 14 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:35
Що робити, якщо з'явилися симптоми COVID-19. Алгоритм дій від НСЗУ
11:35
Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"
11:25
Підземний протест на батьківщині президента продовжують 195 шахтарів
11:24
Кабмін відправив проєкт держбюджету на 2021 рік у Раду
11:05
Лікарі розповіли про стан Балуха
Усі новини...