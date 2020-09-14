У Києві знизилась кількість нових хворих на СOVID-19, але 3 померли

За минулу добу у столиці зареєстрували 168 хворих на коронавірус, троє людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 14 вересня

​​Пряма мова: "За минулу добу в Києві виявили 168 хворих на коронавірус. Троє людей померли".

Деталі: Зниження кількості нових випадків Кличко пояснив тим, що на вихідних працюють не всі лабораторії, де досліджують тести.

Серед нових хворих 90 жінок віком від 22 до 90 років, 63 чоловіки віком від 20 до 78 років, 7 дівчаток від 1 до 17 років і 8 хлопчиків від 1 до 14 років. Захворіли також 7 медиків.



27 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (48), Оболонському (20) та Солом'янському (16) районах.

Станом на 14 вересня у столиці вже 17 429 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 272 киян. Подолали хворобу 5 326 мешканців (з них 45 за минулу добу).

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