В Киеве снизилось количество новых больных СOVID-19, но 3 умерли

За минувшие сутки в столице зарегистрировали 168 больных коронавирусом, три человека погибли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 сентября

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве выявили 168 больных коронавирусом. Три человека умерли".

Детали: Снижение количества новых случаев Кличко объяснил тем, что на выходных работают не все лаборатории, где исследуют тесты.

Среди новых больных 90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет, 63 мужчины в возрасте от 20 до 78 лет, 7 девочек от 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 14 лет. Заболели также 7 медиков.

27 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (48), Оболонском (20) и Соломенском (16) районах.

По состоянию на 14 сентября в столице уже 17 429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 272 киевлян. Преодолели болезнь 5326 жителей (из них 45 за минувшие сутки).

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