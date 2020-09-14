В Киеве снизилось количество новых больных СOVID-19, но 3 умерли
За минувшие сутки в столице зарегистрировали 168 больных коронавирусом, три человека погибли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 сентября
Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве выявили 168 больных коронавирусом. Три человека умерли".
Детали: Снижение количества новых случаев Кличко объяснил тем, что на выходных работают не все лаборатории, где исследуют тесты.
Среди новых больных 90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет, 63 мужчины в возрасте от 20 до 78 лет, 7 девочек от 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 14 лет. Заболели также 7 медиков.
27 больных госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (48), Оболонском (20) и Соломенском (16) районах.
По состоянию на 14 сентября в столице уже 17 429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 272 киевлян. Преодолели болезнь 5326 жителей (из них 45 за минувшие сутки).
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Предыстория:
- За воскресенье 13 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 462 людям, 33 больных умерли, 650 пациентов выздоровели, 360 человек госпитализировали.