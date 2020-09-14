Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве снизилось количество новых больных СOVID-19, но 3 умерли

Понедельник, 14 сентября 2020, 12:13
В Киеве снизилось количество новых больных СOVID-19, но 3 умерли
Фото КГГА

За минувшие сутки в столице зарегистрировали 168 больных коронавирусом, три человека погибли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 сентября

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве выявили 168 больных коронавирусом. Три человека умерли".

Детали: Снижение количества новых случаев Кличко объяснил тем, что на выходных работают не все лаборатории, где исследуют тесты.

Среди новых больных 90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет, 63 мужчины в возрасте от 20 до 78 лет, 7 девочек от 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 14 лет. Заболели также 7 медиков.

27 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (48), Оболонском (20) и Соломенском (16) районах.

По состоянию на 14 сентября в столице уже 17 429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 272 киевлян. Преодолели болезнь 5326 жителей (из них 45 за минувшие сутки).

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория:

  • За воскресенье 13 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 462 людям, 33 больных умерли, 650 пациентов выздоровели, 360 человек госпитализировали.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: