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У Раді за "нормандські" переговори і захист вчителів спитають з Резнікова і Шкарлета

Понеділок, 14 вересня 2020, 12:18
У Раді за нормандські переговори і захист вчителів спитають з Резнікова і Шкарлета
Верховна Рада

На годині запитань до уряду 18 вересня у Верховній Раді заслухають віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова та виконувача обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради 14 вересня

Деталі: Представники фракцій у своїх виступах висловили бажання запросити саме цих представників уряду, зважаючи на проблеми із різночитанням результатів перемовин на рівні радників країн "нормандського формату" та питання захисту вчителів в умовах наростання темпів захворюваності на коронавірус в Україні.

Представники опозиції пропонували піти ще далі: зокрема нардеп "Європейської солідарності" Ірина Геращенко запропонувала скликати закрите засідання Ради за участю президента Володимира Зеленського, а член "Батьківщини" Сергій Соболєв закликав главу держави виступити із щорічним зверненням перед нардепами, зважаючи на загрозливу тенденцію з розширенням пандемії.

Разумков же за підсумками обговорення визначив наступний формат. Він додав, що запросити президента на годину запитань до уряду – не відповідає регламенту.

Пряма мова: "Буде виглядати наступним чином: 20 хвилин виступу Резнікова, до 21 хвилини запитання від депутатських фракцій та груп і 20 хвилин запитання до виконуючого обов’язки міністра освіти Сергія Шкарлета".  

Що передувало: 11 вересня у Берліні 7 годин тривала зустріч радників у нормандському форматі.

Представники України та Росії розійшлися у своїх висновках щодо результатів переговорів. Відмінні заяви пролунали щодо можливості проведення нормандського саміту за участі лідерів країн та перегляду постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаКабінет міністрів
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