У Раді за "нормандські" переговори і захист вчителів спитають з Резнікова і Шкарлета

На годині запитань до уряду 18 вересня у Верховній Раді заслухають віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова та виконувача обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради 14 вересня

Деталі: Представники фракцій у своїх виступах висловили бажання запросити саме цих представників уряду, зважаючи на проблеми із різночитанням результатів перемовин на рівні радників країн "нормандського формату" та питання захисту вчителів в умовах наростання темпів захворюваності на коронавірус в Україні.

Представники опозиції пропонували піти ще далі: зокрема нардеп "Європейської солідарності" Ірина Геращенко запропонувала скликати закрите засідання Ради за участю президента Володимира Зеленського, а член "Батьківщини" Сергій Соболєв закликав главу держави виступити із щорічним зверненням перед нардепами, зважаючи на загрозливу тенденцію з розширенням пандемії.

Разумков же за підсумками обговорення визначив наступний формат. Він додав, що запросити президента на годину запитань до уряду – не відповідає регламенту.

Пряма мова: "Буде виглядати наступним чином: 20 хвилин виступу Резнікова, до 21 хвилини запитання від депутатських фракцій та груп і 20 хвилин запитання до виконуючого обов’язки міністра освіти Сергія Шкарлета".

Що передувало: 11 вересня у Берліні 7 годин тривала зустріч радників у нормандському форматі.

Представники України та Росії розійшлися у своїх висновках щодо результатів переговорів. Відмінні заяви пролунали щодо можливості проведення нормандського саміту за участі лідерів країн та перегляду постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів.