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В Раде о "нормандских" переговорах и защите учителей спросят с Резникова и Шкарлета

Понедельник, 14 сентября 2020, 12:18
В Раде о нормандских переговорах и защите учителей спросят с Резникова и Шкарлета
Верховная Рада

Во время часа вопросов к правительству 18 сентября в Верховной Раде заслушают вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета 14 сентября

Детали: Представители фракций в своих выступлениях выразили желание пригласить именно этих представителей правительства, учитывая проблемы с разночтением результатов переговоров на уровне советников стран "нормандского формата" и вопрос защиты учителей в условиях нарастания темпов заболеваемости коронавирусом в Украине.

Представители оппозиции предлагали пойти еще дальше: в частности нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко предложила созвать закрытое заседание Рады с участием президента Владимира Зеленского, а член "Батькивщины" Сергей Соболев призвал главу государства выступить с ежегодным обращением перед нардепами, учитывая угрожающую тенденцию с расширением пандемии.

Разумков же по итогам обсуждения определил следующий формат. Он добавил, что пригласить президента на час вопросов к правительству - не соответствует регламенту.

Прямая речь: "Будет выглядеть следующим образом: 20 минут выступления Резникова, до 21 минуты вопросы от депутатских фракций и групп и 20 минут вопросов к исполняющему обязанности министра образования Сергею Шкарлету".

Что предшествовало: 11 сентября во Берлине 7 часов продолжалась встреча советников в нормандском формате.

Представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах переговоров. Отличающиеся заявления прозвучали о возможности проведения нормандского саммита с участием лидеров стран и пересмотре постановления Верховной Рады о назначении местных выборов.

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная РадаКабинет министров
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