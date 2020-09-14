Замість ремонту поїзда, в УЗ закупили 2 лімузина за 9 мільйонів

Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко заявив, що у залізниці замість ремонту поїзда закупили два лімузина Audi А8 Long по 4,5 мільйона гривень.

Джерело: Facebook-сторінка Лещенко

Пряма мова: "Кричуща історія, яка сталася в Укрзалізниці. Замість ремонту дизель-поїзда гроші перекинули на закупівлю двох лімузинів Audi А8 Long по 4,5 мільйона гривень кожен.

Закупівля сталася при минулому керівнику УЗ Кравцові і ретельно приховувалася - покупку оформили без тендеру, а купили через страхову фірму, засновником якої значиться філія "Одеська залізниця".

Після цього машини перекинули на баланс Одеської дороги, але боялися експлуатувати через резонанс. У підсумку, машини стояли в гаражі, припадали пилом, на одній з них зіпсувався акумулятор".

Деталі: Лещенко додав, що машини нібито призначалася для обслуговування одного з перших осіб України часів минулої влади.

Член наглядової ради повідомив, що в УЗ призначили аудиторську перевірку цієї закупівлі. Але результати перевірки півроку не передавали в правоохоронні органи.

За його словами, на початку липня наглядова рада вимагала це зробити, але через місяць виявилося, що "нічого не сталося".

Він додав, що після чергового листа в кінці серпня матеріали все таки передали в НАБУ.