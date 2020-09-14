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Вместо ремонта поезда, в УЗ закупили 2 лимузина за 9 миллионов

Понедельник, 14 сентября 2020, 12:42

Член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко заявил, что в железной дороге вместо ремонта поезда закупили два лимузина Audi А8 Long по 4,5 миллиона гривен.

Источник: Facebook-страница Лещенко

Прямая речь: "Вопиющая история, которая произошла в Укрзализныце. Вместо ремонта дизель-поезда деньги перебросили на закупку двух лимузинов Audi А8 Long по 4,5 миллиона гривен каждый.

Закупка произошла при прошлом руководителе УЗ Кравцове и тщательно скрывалась — покупку оформили без тендера, а купили через страховую фирму, учредителем которой значится филиал "Одесская железная дорога".

После этого машины перебросили на баланс Одесской дороги, но боялись эксплуатировать из-за начавшегося резонанса. В итоге, машины стояли в гараже, припадали пылью, на одной из них испортился аккумулятор".

 

Детали: Лещенко добавил, что машины якобы предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти.

Член набсовета сообщил, что в УЗ назначили аудиторскую проверку этой закупки. Но результаты проверки полгода не передавали в правоохранительные органы.

По его словам, в начале июля набсовет потребовал это сделать, но спустя месяц оказалось, что "ничего не случилось".

Он добавил, что после очередного письма в конце августа материалы все таки были переданы в НАБУ.

 
 

Украинская правда
Темы: ЛещенкоУкрзализныця


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