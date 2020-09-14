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Зеленський привітав Хомчака з одужанням від COVID-19

Понеділок, 14 вересня 2020, 14:16
Зеленський привітав Хомчака з одужанням від COVID-19

Президент Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради привітав головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака з одужанням від COVID-19.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Вітаю вас з подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров’я та імунітету".

Деталі: Хомчак зазначив, що ситуація з коронавірусом у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільно контрольована.

Головнокомандувач повідомив, що 11 осіб із зони проведення ООС – активні хворі на COVID-19 – проходять лікування вдома, а 43 особи перебувають на самоізоляції.

За його словами, серед них – представники ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби.

Що було раніше: 10 вересня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак захворів на COVID-19 і перебуває на самоізоляції.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЗбройні силиCovid-2019коронавірусХомчак
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