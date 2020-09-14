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Зеленский поздравил Хомчака с выздоровлением от COVID-19

Понедельник, 14 сентября 2020, 14:16
Зеленский поздравил Хомчака с выздоровлением от COVID-19

Президент Владимир Зеленский во время традиционной селекторного совещания поздравил главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака с выздоровлением от COVID-19.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета".

Детали: Хомчак отметил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции объединенных сил стабильно контролируется.

Главнокомандующий сообщил, что 11 человек из зоны проведения ООС - активные больные COVID-19 - проходят лечение дома, а 43 человека находятся на самоизоляции.

По его словам, среди них - представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

Что было раньше: 10 сентября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заболел COVID-19 и находится на самоизоляции.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВооруженные силыCovid-2019коронавирусХомчак
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