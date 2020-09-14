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У Рубіжному тренуватимуться протидіяти диверсіям: людей попросили носити документи

Понеділок, 14 вересня 2020, 15:06
У Рубіжному тренуватимуться протидіяти диверсіям: людей попросили носити документи

У Луганській області проведуть навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам, у Рубіжному людей закликали носити при собі документи.

Джерело: пресслужба Операції об’єднаних сил

Дослівно: "15-16 вересня у м. Рубіжне, у рамках операції Об’єднаних сил, відбудуться планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом.

Тренування будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних. Тому Служба безпеки України закликає жителів Рубіжного з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки".

Деталі: Зокрема, громадян закликають носити при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

Відзначається, що всі дії санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.

У випадку виявлення підозрілих предметів містян закликають негайно повідомити в поліцію.

Українська правда
Теми: ООСЛуганська область
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