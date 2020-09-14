Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Рубежном будут тренироваться противодействовать диверсиям: людей попросили носить документы

Понедельник, 14 сентября 2020, 15:06

В Луганской области проведут учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам, в Рубежном людей призывали носить при себе документы.

Источник: пресс-служба Операции объединенных сил

Дословно: "15-16 сентября в г. Рубежное, в рамках операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом.

Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности".

Детали: В частности, граждан призывают носить при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

Отмечается, что все действия санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

В случае обнаружения подозрительных предметов горожан призывают немедленно сообщить в полицию.

Украинская правда
Темы: ООСЛуганская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

ГБР: Богдан рассказал, что о сливе спецоперации по "вагнеровцам" прочитал в СМИ

Тихановская – Путину: Все соглашения с нелегитимным Лукашенко пересмотрит новая власть

Еще две лаборатории подтвердили, что Навальный был отравлен "Новичком"

В Никополе произошла стрельба: двое погибших

В Украине еще почти 2,5 тысячи больных COVID, на Тернопольщине – резкий рост

ВидеоФокин вошел в ТКГ после того, как внучка познакомила его с Ермаком

Все новости...
ООС
Боевики открывали огонь у Авдеевки и Песков
На Донбассе сохраняется режим прекращения огня – штаб ООС
ООС: нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано
Последние новости
15:28
Гетманцев о проекте госбюджета: Минфин не консультировался с Радой
15:16
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
15:11
Wizz Air отменила два рейса со Львова
15:06
В Рубежном будут тренироваться противодействовать диверсиям: людей попросили носить документы
14:57
Ткаченко рассказал, что будет с бюджетом на культуру на 2021
14:44
Массовые празднования в Одессе и Днепре: за организаторов взялись силовики
14:28
Ткаченко поручил проверить, действительно ли запрещенная сеть "Вконтакте" обошла блокировку
14:25
В Минкульте сообщили, когда начнется масштабная реставрация культурных объектов
14:17
Литва разрешила въезд по гуманитарным соображениям уже более 200 белорусам
14:16
Зеленский поздравил Хомчака с выздоровлением от COVID-19
Все новости...