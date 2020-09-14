В Рубежном будут тренироваться противодействовать диверсиям: людей попросили носить документы

В Луганской области проведут учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам, в Рубежном людей призывали носить при себе документы.

Источник: пресс-служба Операции объединенных сил

Дословно: "15-16 сентября в г. Рубежное, в рамках операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом.

Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности".

Детали: В частности, граждан призывают носить при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

Отмечается, что все действия санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

В случае обнаружения подозрительных предметов горожан призывают немедленно сообщить в полицию.