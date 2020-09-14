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Прикордонники затримали колишнього бойовика-охоронця "штабу "ЛНР"

Понеділок, 14 вересня 2020, 16:01
Прикордонники затримали колишнього бойовика-охоронця штабу ЛНР

Оперативники Донецького і Луганського прикордонних загонів викрили 33-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним членом незаконних збройних формувань.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: За даними правоохоронців, місцевий житель виконував завдання проросійських бойовиків, одним з яких була охорона периметру Державного інституту азотної промисловості, що був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої "ЛНР" для розміщення свого штабу.

Днями оперативники встановили місце перебування вказаного чоловіка, а згодом спільно зі співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області затримали.

Представники Національної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо з’ясування всіх обставин правопорушення.

Українська правда
Теми: ОРДЛОПрикордонна службатероризм
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