Пограничники задержали бывшего боевика-охранника "штаба "ЛНР"

Оперативники Донецкого и Луганского пограничных отрядов разоблачили 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом незаконных вооруженных формирований.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По данным правоохранителей, местный житель выполнял задание пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра Государственного института азотной промышленности, который был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой "ЛНР" для размещения своего штаба.

На днях оперативники установили местонахождение указанного мужчины, а затем совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали.

Представители Национальной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения.