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Навальний вже встає з ліжка

Понеділок, 14 вересня 2020, 16:47

Стан російського опозиціонера Олексія Навального, який проходить лікування в Німеччині після сильного отруєння, покращився.

Джерело: сайт клініки Charite

Дослівно: "Він стає все більш мобільним і вже може на час залишати лікарняне ліжко".

Деталі: Навального відключили від апарату штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо: На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Алексєя Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.

Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.

Українська правда
Теми: Навальний


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